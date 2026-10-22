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Кэррик ответил на критику от Бруну Фернандеша по итогам матча Лиги чемпионов с «Комо»

Кэррик ответил на критику от Бруну Фернандеша по итогам матча Лиги чемпионов с «Комо»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на критикующее замечание полузащитника своей команды Бруну Фернандеша по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Комо» (1:4). Фернандеш, в частности, заявил, что выбранная на эту игру тактика была неверной, поскольку «дьяволы», по мнению игрока, должны были больше прессинговать.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 19:45 МСК
Комо
Комо, Италия
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Пас – 2'     2:0 Дувикас – 49'     3:0 Пас – 57'     4:0 Рамон – 76'     4:1 Зиркзее – 90+1'    

«Мы на самом деле использовали полупрессинг один на один во втором тайме и пропустили гол из-за этого. Какие бы системы и тактики вы ни применяли, они не сработают, если вы не бежите вперёд и не возвращаетесь назад», — приводит слова Кэррика The Touchline в социальной сети X.

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