Кэррик ответил на критику от Бруну Фернандеша по итогам матча Лиги чемпионов с «Комо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на критикующее замечание полузащитника своей команды Бруну Фернандеша по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Комо» (1:4). Фернандеш, в частности, заявил, что выбранная на эту игру тактика была неверной, поскольку «дьяволы», по мнению игрока, должны были больше прессинговать.

«Мы на самом деле использовали полупрессинг один на один во втором тайме и пропустили гол из-за этого. Какие бы системы и тактики вы ни применяли, они не сработают, если вы не бежите вперёд и не возвращаетесь назад», — приводит слова Кэррика The Touchline в социальной сети X.