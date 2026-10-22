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Алексей Батраков повторил достижение Мауро Икарди в «Галатасарае»

Алексей Батраков повторил достижение Мауро Икарди в «Галатасарае»
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Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков повторил достижение экс-нападающего команды Мауро Икарди, сообщает Opta в социальной сети X. Так, Батраков забил голы как минимум в двух первых из трёх матчей в Лиге чемпионов за «Галатасарай» — столько же было и у Икарди. У форварда стамбульцев Виктора Осимхена три таких матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 4
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Акгюн – 2'     1:1 Диаун – 7'     2:1 Диаун – 39'     2:2 Батраков – 44'     2:3 Бенталеб – 52'     2:4 Осимхен – 61'    

Напомним, Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом из московского «Локомотива». Ранее российский хавбек отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4), а накануне забил гол в ворота «Лилля» (4:2) в игре 3-го тура.