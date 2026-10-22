Алексей Батраков повторил достижение Мауро Икарди в «Галатасарае»

Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков повторил достижение экс-нападающего команды Мауро Икарди, сообщает Opta в социальной сети X. Так, Батраков забил голы как минимум в двух первых из трёх матчей в Лиге чемпионов за «Галатасарай» — столько же было и у Икарди. У форварда стамбульцев Виктора Осимхена три таких матча.

Напомним, Батраков присоединился к «Галатасараю» минувшим летом из московского «Локомотива». Ранее российский хавбек отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4), а накануне забил гол в ворота «Лилля» (4:2) в игре 3-го тура.