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Гришин назвал вратаря, на которого «Спартаку» нужно было делать ставку

Гришин назвал вратаря, на которого «Спартаку» нужно было делать ставку
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что «Спартаку» следовало сделать ставку на голкипера Антона Митрюшкина, который сейчас играет за «Локомотив». За «Спартак» вратарь выступал в 2013-2015 годах.

«Если бы «Спартак» в прошлом сделал ставку на Митрюшкина в воротах, то сейчас бы команда играла более уверенно в обороне. У них был бы вратарь, который хорошо командует игрой и хорошо играет ногами. В «Локомотиве» Митрюшкин стал капитаном, и он полностью заслуживает этот статус», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после 11 туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает третье место в турнирной таблице.

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