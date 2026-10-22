Гришин назвал вратаря, на которого «Спартаку» нужно было делать ставку

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что «Спартаку» следовало сделать ставку на голкипера Антона Митрюшкина, который сейчас играет за «Локомотив». За «Спартак» вратарь выступал в 2013-2015 годах.

«Если бы «Спартак» в прошлом сделал ставку на Митрюшкина в воротах, то сейчас бы команда играла более уверенно в обороне. У них был бы вратарь, который хорошо командует игрой и хорошо играет ногами. В «Локомотиве» Митрюшкин стал капитаном, и он полностью заслуживает этот статус», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после 11 туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона занимает третье место в турнирной таблице.