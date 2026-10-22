Нагучев: Кейн великолепен, поэтому у меня нет сомнений, что «Золотой мяч» получит Месси

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейне, высоко оценив его профессиональные качества. В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» (2:2) Кейн забил гол.

«В общем, Гарри Кейн великолепен. Он превосходен на любом участке поля. Он умеет всё на высочайшем уровне и успевает везде! Первый пас, последний, завершение, розыгрыши в середине. Бл