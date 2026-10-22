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Нагучев: Кейн великолепен, поэтому у меня нет сомнений, что «Золотой мяч» получит Месси

Нагучев: Кейн великолепен, поэтому у меня нет сомнений, что «Золотой мяч» получит Месси
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Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейне, высоко оценив его профессиональные качества. В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» (2:2) Кейн забил гол.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эзе – 25'     1:1 Дэвис – 35'     2:1 Кейн – 61'     2:2 Райс – 82'    

«В общем, Гарри Кейн великолепен. Он превосходен на любом участке поля. Он умеет всё на высочайшем уровне и успевает везде! Первый пас, последний, завершение, розыгрыши в середине. Бл