Расписание матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 22 октября

Сегодня, 22 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 22 октября (время московское):
17:30. «Кайрат» (Казахстан) – «Панатинаикос» (Греция);
19:45. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Бранн» (Норвегия);
19:45. «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Университатя» Кр (Румыния);
19:45. «Яблонец» (Чехия) – «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия);
19:45. «Норшелланн» (Дания) – ЦСКА С (Болгария);
19:45. «Трабзонспор» (Турция) – «Хартс» (Шотландия);
19:45. «Иберия 1999» (Грузия) – «Мьельбю» (Швеция);
19:45. «Хетафе» (Испания) – «Лугано» (Швейцария);
19:45. «Пафос» (Кипр) – «Рига» (Латвия);
19:45. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания);
22:00. «Тун» (Швейцария) – «Хайдук» (Хорватия);
22:00. «Орхус» (Дания) – «Эгнатия» (Албания);
22:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Твенте» (Нидерланды);
22:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Сент-Трюйден» (Бельгия);
22:00. «Монако» (Монако) – «Фрайбург» (Германия);
22:00. «Брага» (Португалия) – «Гент» (Бельгия);
22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Аталанта» (Италия);
22:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – КуПС (Финляндия).