Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 22 октября

Сегодня, 22 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига Европы, общий этап, 22 октября (время московское):
19:45. ОФИ — «Байер»;
19:45. «Лех» Познань — «Сандерленд»;
19:45. «Юнион» — «Хапоэль» Беэр-Шева;
19:45. «Штурм» — «Марсель»;
19:45. «Динамо» Загреб — «НЕК Неймеген»;
19:45. «Арарат-Армения» — «АЗ Алкмар»;
19:45. «Ференцварош» — «Торринсе»;
19:45. «Ювентус» — «Ренн»;
22:00. «Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»;
22:00. «Ягеллония» — «Андерлехт»;
22:00. «Целе» — «Ред Булл Зальцбург»;
22:00. «Борнмут» — «Милан»;
22:00. «Селтик» — «Сельта»;
22:00. «Виктория Пльзень» — «Левски»;
22:00. «Бешикташ» — «Кристал Пэлас»;
22:00. «Хоффенхайм» — «Лион»;
22:00. «Олимпиакос» — «Спарта» Прага;
22:00. «Омония» — «Бенфика».
Действующий победитель Лиги Европы — «Астон Вилла».