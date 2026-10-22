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Расписание матчей общего этапа Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 22 октября 2026 года

Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 22 октября
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Сегодня, 22 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига Европы, общий этап, 22 октября (время московское):

19:45. ОФИ — «Байер»;
19:45. «Лех» Познань — «Сандерленд»;
19:45. «Юнион» — «Хапоэль» Беэр-Шева;
19:45. «Штурм» — «Марсель»;
19:45. «Динамо» Загреб — «НЕК Неймеген»;
19:45. «Арарат-Армения» — «АЗ Алкмар»;
19:45. «Ференцварош» — «Торринсе»;
19:45. «Ювентус» — «Ренн»;
22:00. «Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»;
22:00. «Ягеллония» — «Андерлехт»;
22:00. «Целе» — «Ред Булл Зальцбург»;
22:00. «Борнмут» — «Милан»;
22:00. «Селтик» — «Сельта»;
22:00. «Виктория Пльзень» — «Левски»;
22:00. «Бешикташ» — «Кристал Пэлас»;
22:00. «Хоффенхайм» — «Лион»;
22:00. «Олимпиакос» — «Спарта» Прага;
22:00. «Омония» — «Бенфика».

Действующий победитель Лиги Европы — «Астон Вилла».

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2026/2027
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