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Эмери оценил игру «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Викингом»

Эмери оценил игру «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Викингом»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Викингом» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 1
Викинг
Ставангер, Норвегия
1:0 Баркли – 23'     2:0 Буэндия – 37'     3:0 Хеггхейм – 62'     3:1 Кристиансен – 84'    

«Мы провели очень серьёзный матч. Сыграли дисциплинированно, организованно. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, дисциплинированно реализуя тактический план на игру. И показали свои сильные индивидуальные качества.

Вторую половину мы начали хуже, чем первую. Соперник заработал несколько угловых и моментами перехватывал инициативу. Но в целом мы были лучше. Чаще инициатива была на нашей стороне. Мы рады, что набрали три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

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