Эмери оценил игру «Астон Виллы» в матче Лиги чемпионов с «Викингом»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Викингом» (3:1).

«Мы провели очень серьёзный матч. Сыграли дисциплинированно, организованно. Мы доминировали и чувствовали себя комфортно, дисциплинированно реализуя тактический план на игру. И показали свои сильные индивидуальные качества.

Вторую половину мы начали хуже, чем первую. Соперник заработал несколько угловых и моментами перехватывал инициативу. Но в целом мы были лучше. Чаще инициатива была на нашей стороне. Мы рады, что набрали три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.