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Тренер «Викинга»: в первом тайме позволили «Астон Вилле» слишком многое

Тренер «Викинга»: в первом тайме позволили «Астон Вилле» слишком многое
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Главный тренер норвежского «Викинга» Мортен Йенсен высказался о поражении в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». «Викинг» проиграл со счётом 1:3. В составе «Астон Виллы» отличились Росс Баркли и Эмилиано Буэндия, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник соперника Хенрик Хеггхейм. За «Викинг» забил Петер Кристиансен.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 1
Викинг
Ставангер, Норвегия
1:0 Баркли – 23'     2:0 Буэндия – 37'     3:0 Хеггхейм – 62'     3:1 Кристиансен – 84'    

«Во втором тайме мы в намного большей мере показали, что такое «Викинг». В первом тайме позволили «Астон Вилле» слишком многое. Рад, что в концовке всё-таки забили здесь гол. Это было приятно и нам, и нашим болельщикам. В целом это был отличный опыт, который сделает нас сильнее», — приводит слова Йенсена официальный сайт УЕФА.

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