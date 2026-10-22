Тренер «Викинга»: в первом тайме позволили «Астон Вилле» слишком многое

Главный тренер норвежского «Викинга» Мортен Йенсен высказался о поражении в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». «Викинг» проиграл со счётом 1:3. В составе «Астон Виллы» отличились Росс Баркли и Эмилиано Буэндия, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник соперника Хенрик Хеггхейм. За «Викинг» забил Петер Кристиансен.

«Во втором тайме мы в намного большей мере показали, что такое «Викинг». В первом тайме позволили «Астон Вилле» слишком многое. Рад, что в концовке всё-таки забили здесь гол. Это было приятно и нам, и нашим болельщикам. В целом это был отличный опыт, который сделает нас сильнее», — приводит слова Йенсена официальный сайт УЕФА.