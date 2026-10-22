«Мы выглядели невзрачно». Тренер «Спортинга» Боржеш — о поражении от ЛАСКа в ЛЧ

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским ЛАСКом (2:3).

«Мы выглядели невзрачно и как команда, и индивидуально. Понимали, на что способен соперник. Знали, что он силён на контратаках и солиден в обороне. Пропустили три гола после перехватов, которых просто не должно было быть.

Игроки немного сбились с пути после того, как счёт стал равным. Они создавали защитные построения, которые не имели смысла в таком матче. Кроме того, теряли позиции в атаке, и это позволяло сопернику создавать разящие контратаки. Надо понять, в чём мы ошиблись, чтобы стать сильнее в подобных играх в будущем», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.