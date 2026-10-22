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«Мы выглядели невзрачно». Тренер «Спортинга» Боржеш — о поражении от ЛАСКа в ЛЧ

«Мы выглядели невзрачно». Тренер «Спортинга» Боржеш — о поражении от ЛАСКа в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским ЛАСКом (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Суарес – 5'     1:1 Ланг – 15'     1:2 Калайджич – 63'     1:3 Данек – 68'     2:3 Суарес – 89'    

«Мы выглядели невзрачно и как команда, и индивидуально. Понимали, на что способен соперник. Знали, что он силён на контратаках и солиден в обороне. Пропустили три гола после перехватов, которых просто не должно было быть.

Игроки немного сбились с пути после того, как счёт стал равным. Они создавали защитные построения, которые не имели смысла в таком матче. Кроме того, теряли позиции в атаке, и это позволяло сопернику создавать разящие контратаки. Надо понять, в чём мы ошиблись, чтобы стать сильнее в подобных играх в будущем», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

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