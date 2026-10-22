Микель Артета высказался о травме Букайо Саки в матче с «Баварией»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму полузащитника «канониров» Букайо Саки в матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась со счётом 2:2. Сака получил повреждение и был заменён на 10-й минуте игры. Вместо него на поле появился Эберечи Эзе.

«Всем мы немного обеспокоены. Игрок, которому приходится покидать поле из-за сильной боли, — это никогда не бывает хорошей новостью. Но нам нужно подождать и посмотреть [результаты обследования]», — приводит слова Артеты Daily Mail.

В 4-м туре общего этапа «Бавария» встретится с мадридским «Атлетико» (3 ноября), а «Арсенал» проведёт матч с пражской «Сл