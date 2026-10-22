15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета высказался о травме Букайо Саки в матче с «Баварией»

Микель Артета высказался о травме Букайо Саки в матче с «Баварией»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму полузащитника «канониров» Букайо Саки в матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась со счётом 2:2. Сака получил повреждение и был заменён на 10-й минуте игры. Вместо него на поле появился Эберечи Эзе.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эзе – 25'     1:1 Дэвис – 35'     2:1 Кейн – 61'     2:2 Райс – 82'    

«Всем мы немного обеспокоены. Игрок, которому приходится покидать поле из-за сильной боли, — это никогда не бывает хорошей новостью. Но нам нужно подождать и посмотреть [результаты обследования]», — приводит слова Артеты Daily Mail.

В 4-м туре общего этапа «Бавария» встретится с мадридским «Атлетико» (3 ноября), а «Арсенал» проведёт матч с пражской «Сл