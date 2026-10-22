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Автор дубля в матче ЛЧ Луис Суарес: должны поздравить ЛАСК, он показал хорошую игру

Автор дубля в матче ЛЧ Луис Суарес: должны поздравить ЛАСК, он показал хорошую игру
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Нападающий португальского «Спортинга» Луис Суарес высказался о поражении в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским ЛАСКом (2:3). Суарес оформил дубль (один из голов — с пенальти). За ЛАСК забили Кристоф Ланг, Саша Калайджич и Крыштоф Данек.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Суарес – 5'     1:1 Ланг – 15'     1:2 Калайджич – 63'     1:3 Данек – 68'     2:3 Суарес – 89'    

«Это поражение ни в коем случае не является частью нашего плана. Но должны поздравить ЛАСК, он показал хорошую игру. Обычно мы хорошо играем на мяче, но сегодня это было не так. Думаю, это хороший повод увидеть, в каких компонентах нам следует прибавлять», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

ЛАСК (3) занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Спортинг» (6) распола