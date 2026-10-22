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Антонио Кассано: Криштиану — лишь половина настоящего Роналдо

Антонио Кассано: Криштиану — лишь половина настоящего Роналдо
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Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался о форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сравнив его с легендарным бразильским футболистом Роналдо. Кассано выступал с бразильцем за «Реал».

«Мне посчастливилось играть в одной команде с Роналдо Назарио. Я никогда не видел никого подобного ему, если мы говорим о центральном нападающем. Он был абсолютно великолепен и менял ход игры. Если бы у него была карьера без травм, он достиг бы невообразимых высот. Это был настоящий Роналдо, а не Криштиану, который лишь половина того, чем был Роналдо. Феномен», — приводит слова Кассано EuroFoot в социальной сети X.

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