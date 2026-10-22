«Матч ТВ» будет транслировать Кубок России по футболу до 2030 года

Трансляции матчей Фонбет Кубка России останутся на телеканалах холдинга «Матч». Договор между РФС и «Матч ТВ» продлён до 2030 года. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве для дальнейшей популяризации развития футбола в России, основным предметом которого стало продление прав на освещение турнира.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал это событие.

«Совместно с нашими коллегами из «Матч ТВ» нам удалось превратить Кубок России в самый узнаваемый футбольный турнир страны, который задаёт тренды в российских и не только спортивных медиа, в первую очередь в масштабах и форматах освещения.

Матчи ближайших трёх розыгрышей Кубка России, не считая уже стартовавшего, будут показаны на каналах холдинга «Матч». Это значит, что нас ждёт новый интересный этап сотрудничества, в ходе которого обязательно появятся и будут реализованы новые идеи», — сказал Митрофанов.