В ЦСКА раскрыли, как и почему решили назначить Игдисамова главным тренером

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как было принято решение назначить Дмитрия Игдисамова главным тренером первой команды. Ранее специалист работал с молодёжной командой армейцев. Игдисамов был утверждён в должности главного тренера ЦСКА 1 июня 2026 года.

— Вот почему по итогу и как принялось решение назначить Дмитрия Игоревича главным тренером?

— Клуб посчитал на этом этапе, что именно опыт Дмитрия Игоревича, опыт в общении с футболистами, опыт взращивания футболистов… Потому что сегодня у нас столько воспитанников [в составе], абсолютное большинство из них — это непосредственно люди, которые прошли воспитание Дмитрия Игоревича Игдисамова. Нахождение в структуре ЦСКА на протяжении многих лет. Например, каждый новый главный тренер приходит, на самом деле, [происходит] колоссальный объём внутренних стыковок и притирок. Из серии «где тренироваться», «на каком поле», «куда ехать». Здесь мы уже пропускаем эту вступительную часть, а летом межсезонье же очень короткое.

И это тот опыт, за счёт которого у Дмитрия Игоревича было преимущество по сравнению с теми тренерами, которые более опытные с точки зрения работы в командах основных, но менее опытные с точки зрения работы в ЦСКА. Глобально других кандидатов Дмитрий Игоревич своей программой тренерской, своим видением переиграл и абсолютно заслужил вот это самое доверие. И, кстати, абсолютное большинство болельщиков и экспертов поддержали его [кандидатуру], — сказал Брейдо в совместном выпуске YouTube-каналов ЦСКА и Кирилла Фокина-Сазонова.