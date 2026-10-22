Глава РПЛ Алаев заявил о цели попасть в топ-10 лиг по средней посещаемости болельщиков

Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев заявил о цели попасть в топ-10 лиг по средней посещаемости болельщиков.

«Для нас одним из самых важных показателей является средняя посещаемость. Некоторое время назад это было больной темой. Всем вместе нам удалось изменить ситуацию. Сейчас мы преодолели отметку в 14 тысяч. Последний на данный момент тур стал рекордным — более 17 тысяч. В стратегии до 2030-го средняя посещаемость — 18 тысяч болельщиков. Это очень амбициозно, таких цифр не удавалось достичь даже в доковидные времена. Есть лиги, до которых нам объективно не дотянуться — АПЛ, Бундеслига, но в топ-10 мы должны быть, мы будем к этому стремиться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.