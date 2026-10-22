«Я никак не реагирую». Уткин высказался об отсутствии голов и критике в СМИ

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался об обсуждении его низкой результативности. В текущем сезоне на счету Уткина один гол и одна результативная передача в 14 матчах во всех турнирах.

— Сейчас в СМИ много информации о тебе и об отсутствии результативности. Ты видишь в этом проблему?

— Касательно моей результативности, я не реагирую на это. Мне важно, чтобы команда добивалась побед. Будут ли они с моей результативностью или нет, это уже второстепенно. Я никак не реагирую.

Задача бороться за самые высокие места не поменялась. Мой главный прогресс — начал получать больше игрового времени. Теперь остаётся дело за мной, — передаёт слова Уткина корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.