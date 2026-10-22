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Мурад Мусаев: не помню, когда «Краснодар» пропускал по три мяча две игры подряд

Мурад Мусаев: не помню, когда «Краснодар» пропускал по три мяча две игры подряд
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре в обороне своей команды. В матче 11-го тура Альфа-Банк РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» — 3:3, а до этого уступили «Факелу» (0:2) в игре Фонбет Кубка России.

«Согласен с тем, что есть проблемы в обороне. Я не помню, когда мы пропускали две игры подряд по три мяча. Это очень много. Пять мячей мы должны были избежать из этих шести. Я думаю, что в прошлом сезоне мы бы их не пропустили. Но, к сожалению, так бывает. Иногда в прошлом сезоне бывало, что ошибалась оборона, Стас выручал. Иногда, наоборот, все друг другу помогали. Сейчас не всё получается. Мы понимаем, в чём проблема. Хотелось бы её поскорее нейтрализовать», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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