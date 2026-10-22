Мусаев: разбор ошибок и возвращение уверенности команде — это неотделимые вещи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, что для него сложнее — исправить тактические ошибки или вернуть команде внутреннюю уверенность.

— Что сложнее для вас: исправить тактические ошибки или вернуть команде ту внутреннюю уверенность, с которой она способна снова бороться за победу?

— Я думаю, это неотделимые вещи. Если мы проиграли матч, надо обязательно разобрать ошибки. В то же время вернуть уверенность, как это можно сделать через общение. Мы можем общаться как команда, на теории. Можем общаться индивидуально, по группам, по линиям. Думаю, что одно от второго никак нельзя отделить, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.