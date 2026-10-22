Мусаев — о серии «Краснодара» без побед: виноваты все, нужно не искать виноватых

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о серии «быков» без побед. В последний раз чёрно-зелёные побеждали в конце августа, обыграв «Ростов» (1:0) в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ.

— Как вы лично себя эмоционально настраиваете во время серии без побед?

— Когда-то есть серии из 11 побед, когда-то есть серии без побед. Так бывает. Не всегда всё идёт хорошо. Самое главное — нам надо быть вместе, не разделяться и не искать виноватых. Если мы проиграли, виноваты и тренер, и футболисты. Только если мы спокойно верим в себя, пойдут победы. Потенциал у этой команды хороший. Мы много разговариваем, понимаем, что нужно сделать по-другому. Нужно проходить такие периоды, ничего страшного нет. Это часть спорта, часть футбола, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.