Митрофанов объяснил, почему РФС до сих пор не обратился в CAS из-за отстранения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему РФС до сих пор не обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских команд.

— Есть ли какая-то точка невозврата, после которой РФС может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

— Мы рассматриваем все варианты развития событий. Но давайте оценивать ситуацию комплексно. Можно получить положительное решение на бумаге, но столкнуться с большими проблемами при его практической реализации. Всё гораздо сложнее, чем просто получить положительное решение. И они могут лежать