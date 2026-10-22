В РФС считают, что отъезд наших игроков за границу повышает авторитет футбола России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что отъезд российских футболистов в зарубежные чемпионаты повышает авторитет местного футбола на международной арене.

— Сейчас много говорят о возможном отъезде молодых российских звёзд за границу. В частности, Матвея Кисляка и ряда других футболистов сборной России. Как вы к этому относитесь?

— Я уже неоднократно излагал свою позицию. Спорт — это пр