Максим Митрофанов — о Дзюбе: карьеру любого футболиста оценивает история

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном завершении карьеры известного форварда Артёма Дзюбы.

— Артём Дзюба допускает возможность завершения карьеры, хотя ещё может сыграть в Кубке России. Как вы оцениваете его карьеру?

— Карьеру любого футболиста оценивает история. Артём — яркий игрок, интересный человек. Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам.

— Вам было бы интересно увидеть Дзюбу ещё раз в Кубке России?

— Всё зависит от его со