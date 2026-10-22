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Максим Митрофанов — о Дзюбе: карьеру любого футболиста оценивает история

Максим Митрофанов — о Дзюбе: карьеру любого футболиста оценивает история
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном завершении карьеры известного форварда Артёма Дзюбы.

— Артём Дзюба допускает возможность завершения карьеры, хотя ещё может сыграть в Кубке России. Как вы оцениваете его карьеру?
— Карьеру любого футболиста оценивает история. Артём — яркий игрок, интересный человек. Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам.

— Вам было бы интересно увидеть Дзюбу ещё раз в Кубке России?
— Всё зависит от его со