Турецкий журналист: Батраков нас удивляет, такого начала в «Галатасарае» никто не ожидал

Журналист HT Sport, отвечающий за «Галатасарай», Чагатай Челик высказался о полузащитнике стамбульской команды Алексее Батракове.

«Со дня приезда Батракова мы слышали комментарии как футболистов, так и тренеров о том, что он перейдёт в важный европейский клуб, не пробыв в «Галатасарае» много лет. Однако к этому добавились комментарии о том, что он ещё молод, у него нет европейского опыта, ему нужно привыкнуть к конкурентному давлению. В «Галатасарае» болельщики ожидают, что команда будет выигрывать в каждом матче, даже если играет с «Барселоной». И это н