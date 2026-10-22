15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

23 октября (пятница)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

24 октября (суббота)

«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Писанко.

«Факел» – «Родина»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Николай Иванов.

25 октября (воскресенье)

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкин