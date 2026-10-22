Объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
23 октября (пятница)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.
24 октября (суббота)
«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Игорь Писанко.
«Факел» – «Родина»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов.
«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
«Краснодар» – «Балтика»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Николай Иванов.
25 октября (воскресенье)
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкин