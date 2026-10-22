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Министр спорта Дегтярёв: работа по восстановлению футбола идёт непросто

Министр спорта Дегтярёв: работа по восстановлению футбола идёт непросто
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о работе по восстановлению в правах российского футбола. С конца февраля 2022 года национальные команды отстранены от международных турниров.

«Участие российских футболистов в турнир ФИФА в Баку — событие. Я в контакте с послом в Баку, там будет оказана вся помощь со стороны государства. Ребята готовы, пожелаем им удачи. Едут с флагом, как национальная команда. Всё движется, работа по восстановлению футбола идёт непросто, но она идёт», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов с форума «Россия — спортивная держава».