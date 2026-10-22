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В РФС анонсировали появление Всероссийского дня футбола

В РФС анонсировали появление Всероссийского дня футбола
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о процессе учреждения Всероссийского дня футбола.

«Мы начали процесс создания Всероссийского дня футбола. День футбола по заключению российской академии наук должен быть 25 мая каждого года. Эти вопросы находятся на рассмотрении в органах власти для окончательного решения. А совместно с министерством реализуем проект, который должен стать самым массовым в истории нашей спортивной реальности, — Всероссийский день футбола. Это набор фестивалей, которые будут проходить во всей стране.

Есть целое научное заключение, почему именно 25 мая. Очень удобно, что это плюс-минус дат