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Бубнов назвал условие, при котором «Динамо» будет претендовать на чемпионство в РПЛ

Бубнов назвал условие, при котором «Динамо» будет претендовать на чемпионство в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал условие, при котором московское «Динамо» будет претендовать на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После 11 туров чемпионата России бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице.

«У «Динамо» сейчас такая же ситуация, какая у «Краснодара» после шести туров была. Нормальный календарь, играют с конкурентами. «Динамо» всех метёт, плюс играет дома с «Зенитом», дома со «Спартаком» и дома ещё с «Краснодаром». Ну прибивайте! Это ваши конкуренты! Со «Спартаком» на выезде? Да какая разница! В Москве играют. Вот то, чего не смог «Краснодар» сделать… «Динамо», делайте, и вы будете реально после зимы претендовать на чемпионство. Не упустите этот шанс», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube