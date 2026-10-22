Павел Погребняк: «Краснодар» не может позволять себе играть не на пределе возможностей

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Ланс — Париж. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 12-й тур
12:45
Акрон
–
Динамо М
3 : 1
Окончен
15:00
Факел
–
Родина
0 : 1
Перерыв
17:15
Рубин
–
Крылья Советов
Не начался
19:30
Краснодар
–
Балтика
Не начался
Англия — Премьер-лига. 8-й тур
14:30
Астон Вилла
–
Манчестер Сити
2 : 1
2-й тайм, 64'
17:00
Арсенал
–
Эвертон
Не начался
17:00
Ковентри Сити
–
Фулхэм
Не начался
19:30
Челси
–
Тоттенхэм Хотспур
Не начался
Испания — Ла Лига. 10-й тур
15:00
Райо Вальекано
–
Эльче
0 : 2
1-й тайм, 45+5'
17:15
Расинг
–
Эспаньол
Не начался
19:30
Валенсия
–
Вильярреал
Не начался
Италия — Серия А. 8-й тур
16:00
Кальяри
–
Болонья
Не начался
16:00
Комо
–
Сассуоло
Не начался
19:00
Наполи
–
Рома
Не начался
21:45
Лацио
–
Парма
Не начался
Германия — Бундеслига. 7-й тур
16:30
Кёльн
–
Шальке-04
Не начался
16:30
Аугсбург
–
Унион
Не начался
16:30
Падерборн 07
–
Гамбург
Не начался
16:30
РБ Лейпциг
–
Эльферсберг
Не начался
16:30
Майнц
–
Вердер
Не начался
19:30
Боруссия Д
–
Айнтрахт Ф
Не начался
Франция — Лига 1. 8-й тур
21:45
Ланс
–
Париж
Не начался
Россия — Лига Pari. 15-й тур
14:00
Уфа
–
Нижний Новгород
0 : 1
2-й тайм, 90+2'
16:00
Текстильщик
–
Сочи
Не начался
17:00
Арсенал Т
–
КАМАЗ
Не начался
Россия — Суперлига (ж). 23-й тур
13:00
Динамо (ж)
–
ЦСКА (ж)
1 : 2
Окончен
15:00
Краснодар (ж)
–
Локомотив (ж)
0 : 1
1-й тайм
Англия — Чемпионшип. 12-й тур
17:00
Вулверхэмптон
–
Уотфорд
Не начался
17:00
Вест Хэм Юнайтед
–
Саутгемптон
Не начался
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