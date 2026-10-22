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Кирилл Брейдо охарактеризовал Матвея Кисляка одним словом

Кирилл Брейдо охарактеризовал Матвея Кисляка одним словом
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о полузащитнике команды Матвее Кисляке, оценив его футбольные качества и внешний образ, назвав хавбека несовременным.

«У Матвея Кисляка образ очень классный — такой русский парень. Абсолютно. Он какой-то… Несовременный. Он очень современный футболист, который успевает и начать атаку, и завершить, видение поля колоссальное, объём [работ] фантастический. Вообще без слабых мест [игрок], в моём по