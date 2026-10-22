Президент РПЛ констатировал рост посещаемости матчей лиги

Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев констатировал рост посещаемости матчей чемпионата страны по футболу. Он привёл конкретные цифры, связанные с посещаемостью матчей РПЛ.

«За год мы добились устойчивого роста по ключевым метрикам. Посещаемость в сезоне-2025/2026 выросла на 12% – средняя аудитория матча достигла 13 600 зрителей, а суммарно трибуны посетили почти 3,3 млн человек. Рекорд текущего сезона – 17 782 человека в среднем на матче в 11-м туре – подтверждает потенциал выхода на целевые 18 000 к 2030 году», — приводит слова Александра Алаева официальный сайт Премьер-Лиги.