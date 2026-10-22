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Глава РПЛ сообщил, что подписку на платные трансляции матчей купили около 1 млн человек

Глава РПЛ сообщил, что подписку на платные трансляции матчей купили около 1 млн человек
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Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о продажах платных подписок на трансляции матчей чемпионата страны по футболу. По его словам, подписку на «Матч Премьер» уже купили порядка 1 млн человек.

«Количество подписчиков платных ресурсов на базе «Матч Премьер» уже сейчас приближается к 1 млн – целевому показателю 2030 года. За год благодаря усилиям «Газпром-Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» количество подписчиков выросло на несколько сотен тысяч человек. Это важный индикатор спроса и трансформации модели потребления спортивного конт