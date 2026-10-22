Определены судейские назначения на матчи 15-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» — «Ротор»: Олег Журавлев (Подольск) – Александр Туркин (Астрахань), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Владислав Егоров (Москва), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Дмитрий Алексеев (Владимир), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Уфа» — «Нижний Новгород»: Александр Машлякевич (Москва) – Евгений Булатов (Каменск-Уральский), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья –Ян Марушко (Самара), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Текстильщик» — «Сочи»: Павел Шишкин (Тамбов) – Александр Сахно (Ижевск), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Новиков (Москва);