«Какая несправедливость!» Уго Санчес — о старом регламенте «Золотого мяча»

Бывший нападающий мадридского «Реала», мадридского «Атлетико», сборной Мексики и ряда других команд Уго Санчес выразил досаду из-за того, что так и не выиграл «Золотой мяч» на протяжении карьеры.

«Когда мне вручали «Золотую бутсу», шёл разговор о том, как игроки неевропейского происхождения подвергаются дискриминации. Диего Марадона и я — оба мы выступали в Европе, он — за «Барселону», а я, сначала, — за мадридский «Атлетико», — не были включены в число претендентов на «Золотой мяч».

Какая несправедливость! Мы играли в Европе и столкнулись с дискриминацией. Это была самая настоящая, откровенная дискриминация. В своё время то же самое произошло с Пеле и Альфредо Ди Стефано: они не получили того признания, которого заслуживали, хотя считались одними из лучших футболистов мира. Позже с этим столкнулся я, а также Диего Марадона. Мы оба улетели из Америки, чтобы играть в Европе — и всё равно оказались в такой ситуации.

Затем наступила другая эпоха — эра Криштиану Роналду и Месси. Чья же очередь теперь? На кого падёт выбор? На Мбаппе. К слову, Мбаппе — один из претендентов на «Золотой мяч». В конечном счёте всё