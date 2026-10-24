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Футболист «Зенита» Ерохин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Футболист «Зенита» Ерохин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— В чемпионате определилась группа лидеров из пяти команд. Между ними и распределятся медали?
— У всех бывают удачные серии, бывают — не очень. Запас, который был на старте у «Краснодара», уже, по сути, испарился. Сложно сказать, у кого как дальше сложится длинный сезон. Возможны и спады, и травмы. Так что надо держать фокус на себе. Впереди матчи и с прямыми конкурентами, и с командами, которые решают свои задачи и тоже бьются за каждое очко. Ни в одном из них нельзя терять концентрацию, — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.

После 11 встреч московское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. «Зенит» заработал 24 очка и располагается на второй строчке. В топ-5 также входят «Спартак» (23 очка), ЦСКА (22) и «Краснодар» (22).

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