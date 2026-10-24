The Telegraph раскрыл детали возможного контракта экс-игрока «МЮ» Санчо с «Хетафе»

Бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо придётся пойти на существенное уменьшение финансовых запросов, если он решит присоединиться к «Хетафе» в качестве свободного агента. Об этом сообщает The Telegraph.

Испанский клуб готов платить около £ 10 тыс. (около € 12 тыс.) в неделю, в составе «красных дьяволов» за аналогичный срок он получал £ 250 тыс. (около € 300 тыс.). На данный момент Санчо не отказался от возможного перехода в «Хетафе», но сначала он хочет обсудить всё с главным тренером команды Хосе Бордаласом.

Ранее 26-летний Джейдон Санчо выступал за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».