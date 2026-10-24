«Он в роли тренера сборной или эксперта?» Кан — о Клоппе после слов про «Баварию»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан высказался о главном тренере сборной Германии Юргене Клоппе после его слов о мюнхенском клубе. Ранее Клопп заявил, что не понимает «Баварию».

«Мне пришлось даже задуматься: он выступает сейчас в роли главного тренера сборной или всё ещё в качестве футбольного эксперта?

То, что он сказал, – это типичное суждение футбольного эксперта. И, разумеется, это можно расценить как критику в адрес клубного тренера. Думаю, что Клопп должен это понимать.

Всё началось ещё тогда – с того его высказывания о Юлиане Нагельсмане, которое, на мой взгляд, было весьма спорным – хотя, возможно, оно было сделано на эмоциях.

Мне кажется, здесь также затрагивается вопрос профессиональной солидарности между тренерами. И я считаю, что главный тренер сборной должен очень тщательно взвешивать свои слова.

Ведь подобные высказывания неизбежно вызывают дискуссии. Меня эти слова удивили, поскольку от главного тренера сборной такого обычно не ожидаешь», – приводит слова Кана Sky Sport Germany.