«Произошло кое-что неприятное». Тчуамени вновь высказался о конфликте с Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени вновь прокомментировал конфликт с одноклубником Федерико Вальверде, который произошёл в мае. Француз отрицает, что они дрались, однако признал, что в раздевалке случилось нечто неприятное.

«Люди много об этом говорят, но между мной и Вальверде не было никакой драки. Да, правда, в раздевалке всякое случается, однако мы никогда не дрались. В раздевалке бывают колкости и тому подобные вещи, но я никогда не дрался с Вальверде. Правда, произошло кое-что неприятное», — сказал Тчуамени в шоу The Bridge.

Инцидент случился в мае после нескольких напряжённых эпизодов во время тренировок. В результате столкновения Вальверде получил травму головы, а «Реал» оштрафовал на € 500 тыс. каждого футболиста. Тчуамени также отметил, что история получила большой резонанс из-за того, что оба игрока выступают за мадридский клуб. По его словам, ему звонили многие знакомые, обеспокоенные произошедшим, и ему приходилось их успокаивать.

«Если вы сегодня зайдёте в раздевалку, то увидите, что мы с Вальверде в хороших отношениях и между нами нет никаких проблем», — до