АФК поддержала Джанни Инфантино в борьбе за четвёртый срок на посту президента ФИФА

Азиатская конфедерация футбола (АФК) поддержала переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Об этом в пятницу, 23 октября, на внеочередном заседании организации в Токио заявил её президент шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность поддержке вас и вашего руководства, пока вы добиваетесь нового мандата на посту президента ФИФА. Хочу прояснить: да, у нас были разногласия, о которых мы говорили раньше, но не стоит смешивать эти вопросы. В последние дни мы встречались в Цюрихе, и вы дали понять, что между нами есть настоящее взаимопонимание.

Нам нужно двигаться вперёд. Мы верим, что футбол сильнее, когда мы работаем вместе, придерживаясь общего видения и общей цели. Как единая азиатская семья мы готовы двигаться дальше и поддерживать вас, Джанни», — приводит слова аль-Халифа инсайдер Бен Якобс в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее Инфантино получил поддержку Африканской конфедерации футбола (КАФ). Таким образом,