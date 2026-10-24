15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АФК поддержала Джанни Инфантино в борьбе за четвёртый срок на посту президента ФИФА

АФК поддержала Джанни Инфантино в борьбе за четвёртый срок на посту президента ФИФА
Комментарии

Азиатская конфедерация футбола (АФК) поддержала переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Об этом в пятницу, 23 октября, на внеочередном заседании организации в Токио заявил её президент шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность поддержке вас и вашего руководства, пока вы добиваетесь нового мандата на посту президента ФИФА. Хочу прояснить: да, у нас были разногласия, о которых мы говорили раньше, но не стоит смешивать эти вопросы. В последние дни мы встречались в Цюрихе, и вы дали понять, что между нами есть настоящее взаимопонимание.

Нам нужно двигаться вперёд. Мы верим, что футбол сильнее, когда мы работаем вместе, придерживаясь общего видения и общей цели. Как единая азиатская семья мы готовы двигаться дальше и поддерживать вас, Джанни», — приводит слова аль-Халифа инсайдер Бен Якобс в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее Инфантино получил поддержку Африканской конфедерации футбола (КАФ). Таким образом,