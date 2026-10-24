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Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси с получением премии принцессы Астурийской

Жоан Лапорта поздравил Лионеля Месси с получением премии принцессы Астурийской
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поздравил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси с получением премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.

«Лео, поздравляю с получением премии принцессы Астурийской в области спорта — 2026. Это заслуженное признание твоего футбольного и человеческого пути. Благодаря своему таланту ты помог сделать «Барселону» — клуб всей своей жизни — ещё более великим в прошлом, настоящем и будущем. Месси и «Барселона», «Барселона» и Месси — общая история успеха, которой мы все глубоко гордимся как болельщики сине-гранатовых и которую хотим видеть вечной», — написал Лапорта в своём аккаунте в социальной сети Х.

23 октября Месси получил награду на церемонии в театре Кампоамор в Овьедо. Он стал первым футболистом в истории, удостоенным этой премии в индивидуальном порядке. Жюри отметило его спортивную карьеру, талант и благотворительную деятельность, направленную на расширение доступа детей из малообеспеченных семей к образованию и медицинской помощи.

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