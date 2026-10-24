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Во Франции сообщили, купит ли «ПСЖ» вратаря на замену Матвею Сафонову

Во Франции сообщили, купит ли «ПСЖ» вратаря на замену Матвею Сафонову
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Матвей Сафонов сохраняет доверие руководства «ПСЖ» — парижане не видят необходимости усиливать вратарскую позицию во время зимнего трансферного окна. По информации GFFN, ссылающегося на Canal+, в клубе довольны игрой россиянина, несмотря на критику в его адрес.

В последнее время 27-летний голкипер получил преимущество в конкуренции с Люка Шевалье. Сафонов регулярно выходит в основе команды Луиса Энрике: на его счету 39 матчей из последних 50, проведённых парижанами.

При этом кадрового дефицита на этой позиции у «ПСЖ» нет. В летнее трансферное окно клуб пригласил 18-летнего Алессандро Лонгони. Кроме него и Сафонова, в распоряжении команды есть Люка Шевалье. Также к матчам привлекался 17-летний Адам Муак — он попадал в заявку на игры Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной».

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