Во Франции сообщили, купит ли «ПСЖ» вратаря на замену Матвею Сафонову

Матвей Сафонов сохраняет доверие руководства «ПСЖ» — парижане не видят необходимости усиливать вратарскую позицию во время зимнего трансферного окна. По информации GFFN, ссылающегося на Canal+, в клубе довольны игрой россиянина, несмотря на критику в его адрес.

В последнее время 27-летний голкипер получил преимущество в конкуренции с Люка Шевалье. Сафонов регулярно выходит в основе команды Луиса Энрике: на его счету 39 матчей из последних 50, проведённых парижанами.

При этом кадрового дефицита на этой позиции у «ПСЖ» нет. В летнее трансферное окно клуб пригласил 18-летнего Алессандро Лонгони. Кроме него и Сафонова, в распоряжении команды есть Люка Шевалье. Также к матчам привлекался 17-летний Адам Муак — он попадал в заявку на игры Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной».