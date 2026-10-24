Левандовски заявил, что молодому поколению футболистов будет сложнее оставаться на вершине

Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски считает, что нынешнему поколению игроков будет труднее поддерживать высокий уровень на протяжении многих лет.

«Думаю, в будущем уже не получится так долго оставаться на вершине, как это удавалось нашему поколению. Раньше на достижение больших целей уходили годы, нам приходилось ждать своего шанса и постепенно развиваться. Сейчас молодые игроки добиваются успеха гораздо раньше.

Они быстрее выходят на элитный уровень, но это ещё не значит, что смогут там задержаться. Футболисты тоже люди, а выступать на пределе возможностей год за годом очень тяжело. Необходимо следить не только за физическим состоянием, но и за психологическим.

Когда в начале пути многое складывается удачно, пусть даже за этим стоит упорный труд, со временем может исчезнуть прежнее стремление к победам. И тогда удержаться среди лучших станет гораздо сложнее. В какой-т