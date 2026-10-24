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Левандовски заявил, что молодому поколению футболистов будет сложнее оставаться на вершине

Левандовски заявил, что молодому поколению футболистов будет сложнее оставаться на вершине
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Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски считает, что нынешнему поколению игроков будет труднее поддерживать высокий уровень на протяжении многих лет.

«Думаю, в будущем уже не получится так долго оставаться на вершине, как это удавалось нашему поколению. Раньше на достижение больших целей уходили годы, нам приходилось ждать своего шанса и постепенно развиваться. Сейчас молодые игроки добиваются успеха гораздо раньше.

Они быстрее выходят на элитный уровень, но это ещё не значит, что смогут там задержаться. Футболисты тоже люди, а выступать на пределе возможностей год за годом очень тяжело. Необходимо следить не только за физическим состоянием, но и за психологическим.

Когда в начале пути многое складывается удачно, пусть даже за этим стоит упорный труд, со временем может исчезнуть прежнее стремление к победам. И тогда удержаться среди лучших станет гораздо сложнее. В какой-т