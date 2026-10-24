Хюрцелер может стать самым дорогим тренером в истории в случае прихода в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» включил Фабиана Хюрцелера в список возможных преемников Майкла Кэррика. Однако приглашение нынешнего наставника «Брайтона» может обойтись манкунианцам в рекордную сумму, сообщает The Telegraph.

Летом 33-летний немец продлил соглашение с «Брайтоном» до 2029 года. Контракт не предусматривает фиксированной суммы отступных, поэтому клубу, заинтересованному в специалисте, придётся вести переговоры непосредственно с руководством «чаек».

Предыдущие рекорды по компенсациям за тренеров принадлежат сделкам с участием Грэма Поттера и Юлиана Нагельсмана. «Челси» выплатил «Брайтону» £ 21,5 млн за Поттера, а «Бавария» заплатила «РБ Лейпциг» £ 21,7 млн за Нагельсмана. По данным издания, в случае ухода Хюрцелера «Брайтон» может запросить ещё больше.

Интерес к немецкому тренеру связан в том числе с результатами его команды: после семи туров АПЛ «Брайтон» занимает третью строчку и забил больше всех в чемпионате.

При этом возможное предложение «МЮ» ещё не означает, что Хюрцелер согласится покинуть нынешний клуб. Его назначение остаётся одним из вариантов на случай расставания манкунианцев с Кэрриком.