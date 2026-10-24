«Астон Вилла» готова отказаться от выкупа Гарначо — Football Insider

«Астон Вилла» рассматривает возможность отказа от постоянного трансфера полузащитника Алехандро Гарначо, если игрок не продемонстрирует прогресс в ближайшее время, об этом сообщает Football Insider.

Летом 22-летний аргентинец присоединился к команде из Бирмингема на правах аренды из «Челси» с опцией выкупа за £ 43 млн, которая активируется при достижении определённого количества матчей.

На старте сезона-2026/2027 Гарначо провёл на поле 60 минут — игрок пять раз выходил на замену. Руководство «Виллы» готово ограничить его игровое время, чтобы избежать обязательного выкупа, если форма полузащитника не улучшится. Клуб считает, что инициатива доказать свою ценность находится на стороне самого игрока.

Добавим, что Гарначо забил восемь голов в 43 матчах за «Челси» в прошлом сезоне.