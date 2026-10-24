В Турции объяснили, почему трансфер Кисляка может обойтись дороже перехода Батракова

Потенциальный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка за € 30 млн и более не стоит исключать, несмотря на стоимость трансфера Алексея Батракова в «Галатасарай». Об этом заявил турецкий журналист Бурак Эрен.

«Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить € 30 млн, если Батраков обошёлся в € 25 млн. У «Локомотива» были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока. Летом за Кисляка хотели получить € 35 млн — такая сумма актуальна и сейчас. Договориться будет непросто, но это не невозможно», — написал Эрен в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Кисляком интересуются турецкие гранды. Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в € 25 млн.