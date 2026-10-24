«Челси» и «МЮ» могут побороться за вингера «Спортинга» ценой в € 60 млн — Caught Offside

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к крайнему нападающему «Спортинга» Флавиу Гонсалвешу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте 19-летнего футболиста прописаны отступные в размере € 60 млн. Однако «Челси» и «Манчестер Юнайтед» оценивают португальского вингера в € 45-50 млн. Команды могут предложить эту сумму за нападающего зимой.

В нынешнем сезоне Гонсалвеш принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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