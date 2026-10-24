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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 24 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 24 октября
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Сегодня, 24 октября, продолжится 15-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги на 24 октября (время московское):

8:00. «СКА Хабаровск» — «Енисей».

14:00. «Уфа» — «Нижний Новгород».

16:00. «Текстильщик» — «Сочи».

17:00. «Арсенал Тула» — «КАМАЗ».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 37 очков после 14 туров. На второй строчке – «Сочи», у которого 29 очков в 14 встречах. Третье место занимает московское «Торпедо» с 28 очками.

Последние места в турнирной таблице Первой лиги занимают «СКА-Хабаровск» (7), «Текстильщик» (10) и «Нефтехимик» (12).

Календарь матчей Pari Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Pari Первой лиги сезона-2026/2027
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