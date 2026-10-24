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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 24 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 24 октября
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Сегодня, 24 октября, состоятся четыре матча 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 24 октября (время московское):

12:45. «Акрон» — «Динамо» Москва;
15:00. «Факел» — «Родина»;
17:15. «Рубин» — «Крылья Советов»;
19:30. «Краснодар» — «Балтика».

После 11 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе команды 25 очков. «Зенит» находится на второй строчке, набрав 24 очка. Третье место с 23 очками после 11 матчей занимает «Спартак». На четвёртом и пятом местах — ЦСКА и «Краснодар», у которых по 22 очка в 11 встречах. В зоне вылета находятся «Родина» (6) и «Факел» (6).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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