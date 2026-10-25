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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 25 октября

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 25 октября
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В воскресенье, 25 октября, состоялись три матча 15-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги на 25 октября:

«Челябинск» — «Урал» — 1:3;
«Волга» — «Велес» — 1:0;
«Нефтехимик» — «Ленинградец» — 1:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 40 очков. На второй строчке — «Сочи», у которого 32 очка. В группе лидеров также располагаются московское «Торпедо» (28), костромской «Спартак» и «Велес» (по 27). В зоне вылета находятся нижнекамск