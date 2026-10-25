15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мантуан рассказал об изучении русского языка

Игрок «Зенита» Мантуан рассказал об изучении русского языка
Комментарии

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходят занятия по изучению русского языка. Легионер перебрался в Россию летом 2022 года.

«Русский язык тяжёлый, но занятия идут хорошо. Мы с женой каждую неделю занимаемся. Пока что тяжело говорить, но я понимаю большинство вопросов, которые вы задаёте. Оптимистичная задача — к концу сезона выйти к вам и поговорить по-русски», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.