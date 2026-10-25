Игрок «Зенита» Мантуан рассказал об изучении русского языка

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходят занятия по изучению русского языка. Легионер перебрался в Россию летом 2022 года.

«Русский язык тяжёлый, но занятия идут хорошо. Мы с женой каждую неделю занимаемся. Пока что тяжело говорить, но я понимаю большинство вопросов, которые вы задаёте. Оптимистичная задача — к концу сезона выйти к вам и поговорить по-русски», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.