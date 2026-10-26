Кто выиграет «Золотой мяч» 2026 года?

В понедельник, 26 октября, в Лондоне объявят обладателя «Золотого мяча» по итогам футбольного сезона-2025/2026. Церемония вручения наград состоится в театре «Палладиум» и начнётся в 23:00 мск.

На главную награду претендуют 30 футболистов. Среди кандидатов нападающий «Баварии» Гарри Кейн, полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, а также Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле.

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